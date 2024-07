Vídeo | Incêndio às margens de rodovia assusta motoristas no Sul; veja

A jornalista do portal AQUINOTICIAS.COM, Larissa Chaves, trafegava pela rodovia ES-379, na tarde deste domingo (14), e registrou um foco de incêndio em uma vegetação próximo às margens da via que liga Muniz Freire ao município de Castelo, na localidade de São Cristóvão.

No vídeo, é possível ver grandes labaredas de fogo queimando a pastagem seca e se aproximando de uma mata de eucalipto, e outra de árvores nativas da região. Além disso, uma enorme nuvem de fumaça pode ser vista de longe.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil do município e com o Corpo de Bombeiros que atende a região, porém, até o fechamento desta matéria, não tínhamos obtido retorno. Assim que tivermos mais informações, a pauta será atualizada.

Veja o vídeo:

Imagens: Larissa Chaves