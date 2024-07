VÍDEO | Incêndio assusta moradores em Cachoeiro de Itapemirim

Na manhã desta segunda-feira (22), moradores de Cachoeiro de Itapemirim ficaram assustados com um grande incêndio na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, próximo a entrada do bairro Gilson Carone.

No vídeo, é possível ver grandes chamas e muita fumaça, atrás de algumas placas de outdoor, em um terreno, próximo ao Clube Acqua Center. Até o momento da publicação desta matéria, ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o incêndio.

Confira o vídeo: