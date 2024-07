Adolescentes são flagradas sem capacete pilotando moto em Cachoeiro

Duas adolescentes, ambas de 14 anos, foram flagradas sem capacete conduzindo uma moto no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde do último domingo (21).

Segundo informações da Guarda Municipal, as adolescentes estavam sem capacete, em uma Honda/Biz, de cor branca, passando pela Rua Fernando de Abreu, quando foram abordadas.

Aos guardas, as adolescentes relataram que não tinha os documentos pessoais e da moto. Aliás, disseram que havia pegado o veículo escondido do pai, que estava viajando a trabalho.

Nisso, os agentes verificaram a placa da moto via Ciodes e constataram que o veículo está em atraso. As responsáveis das menores de idade estiveram no local e acompanharam os procedimentos.

A moto foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES e as adolescentes, ambas de 14 anos, encaminhadas para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, para esclarecimentos e providências cabíveis.