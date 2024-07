VÍDEO | Moradores de Cachoeiro registram mais um incêndio em vegetação

Os moradores do bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, registraram mais um incêndio em vegetação no Morro das Andorinhas, na tarde desta quarta-feira (24).

No vídeo que circula nas redes sociais, mostra chamas e uma grande fumaça densa se formando em meio a vegetação. Ainda não se sabe o que tenha provocado o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi procurado para saber se o órgão foi acionado, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

