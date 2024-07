Suspeito de roubo com passagens pela Justiça é preso em Guaçuí

Na tarde desta sexta-feira (12), policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem em flagrante por roubo a estabelecimento comercial e recuperaram produtos em Guaçuí.

Durante o patrulhamento, os militares foram acionados para averiguar um roubo a um estabelecimento comercial na rua Rio Grande do Norte. O proprietário informou que um indivíduo de pele negra, camisa preta, boné vermelho e bermuda entrou na sua loja perguntando preço de celular e, em seguida, sacou uma arma e começou a ameaçar.

O suspeito levou uma carabina de pressão, um celular e fugiu em seguida. Os policiais conseguiram identificar o suspeito a partir do monitoramento e seguiram em patrulhamento, sendo o suspeito localizado já no bairro Lagoa. Durante a tentativa de abordagem, ele tentou fugir, dispensando a arma de pressão, porém foi alcançado e detido após cerco policial com o apoio da Equipe K9.

Durante a revista pessoal, os militares localizaram com o suspeito o celular roubado, um aparelho Motorola Moto G6 e a Carabina de pressão dispensada. A arma utilizada no roubo seria um simulacro de arma de fogo e estava na casa de um parente do suspeito.

A vítima reconheceu o suspeito, de 27 anos, como o autor do roubo. Em seguida, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O suspeito já é conhecido pelas guarnições do município pela prática de roubos e furtos e já tem várias passagens pelo sistema prisional.