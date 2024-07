Vídeo | Princípio de incêndio é registrado na Rota do Lagarto; veja

Turistas que realizavam um passeio pela famosa Rota do Lagarto, no município de Pedra Azul, registraram na manhã deste domingo (14), imagens de um princípio de incêndio às margens da estrada que corta o Parque.

No vídeo que circula na internet, é possível ver turistas assustados com o tamanho das labaredas de fogo e com a fumaça que estava tomando grandes proporções.

O foco do fogo registrado fica no Parque Estadual Pedra Azul, um dos parques mais visitados no Estado, principalmente, no período de inverno, quando os visitantes vão em busca do clima frio e das belíssimas paisagens das montanhas.

O Corpo de Bombeiros de Venda Nova do Imigrante confirmou um chamado por volta das 11h16min. Além do apoio da guarnição de Venda Nova que já estava em direção ao Parque, uma equipe que atua no local já estava atuando no controle do fogo, informou a assessoria do Corpo de Bombeiros.

Em atualização…

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais