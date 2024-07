Vídeo: saiba como é feita a produção de mudas in vitro

Está no ar, no canal do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) no YouTube, o vídeo “Produção de Mudas In Vitro”. O conteúdo traz os processos, rotina e atividades desenvolvidas com o estudo, apresentado pela pesquisadora Mirian Piassi.

O trabalho de cultivo in vitro é realizado no laboratório do Incaper, localizado no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI) Serrano, na Fazenda do Estado, em Aracê, Domingos Martins.

