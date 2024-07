Vídeo: vira-lata Caramelo, adotado pela PM do Rio, é promovido a sargento

O vira-lata caramelo, um dos cães mais queridos e populares do Brasil, está conquistando corações e se destacando até mesmo em órgãos públicos. Recentemente, um vira-lata caramelo resgatado pelos agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro alcançou grande sucesso na corporação, culminando em uma promoção especial na última semana. Conheça a emocionante história do agora Sargento Oliveira.

A ascensão do vira-lata Caramelo na PM do Rio

O vira-lata caramelo, carinhosamente conhecido como cabo Oliveira, conquistou o coração dos policiais e do público em geral. Devido ao seu excelente trabalho e dedicação, ele foi promovido a sargento, com direito a uma cerimônia oficial para celebrar essa conquista. Nas redes sociais, a legenda da publicação do cãozinho brinca: “Agora, sim, pessuau. Promovido a sargento! Virei chefe”.

Sucesso nas redes sociais

O Sargento Oliveira não é apenas uma estrela na Polícia Militar, mas também nas redes sociais. Com mais de 270 mil seguidores no Instagram (@oliveira17bpm), ele encanta diariamente seus fãs. Em um post recente, ele aparece recebendo o brasão de terceiro sargento das mãos da tenente-coronel Cláudia Moraes, um momento que gerou muitos likes e comentários.

História do Cabo Oliveira

A história de Oliveira começou em 2018, quando ele era um cachorro de rua que apareceu na porta do 17º Batalhão da Polícia Militar da Ilha do Governador. Inicialmente agressivo e desconfiado, ele foi gradualmente conquistando a confiança dos agentes, especialmente do policial Cristiano Oliveira, que acabou adotando o cãozinho. Desde então, Oliveira se tornou o mascote oficial do batalhão e, posteriormente, foi promovido a cabo.

Promoção a Sargento

Após anos de serviço dedicado, a Polícia Militar finalmente promoveu o cabo Oliveira a sargento em uma cerimônia realizada no dia 03 de julho. Durante o evento, eles anunciaram Oliveira diante dos convidados e colocaram uma nova insígnia em seu uniforme, simbolizando sua nova patente. A cerimônia contou com aplausos e fotos, celebrando a trajetória inspiradora do vira-lata caramelo.

Assim, o Sargento Oliveira é um exemplo de como amor e dedicação podem transformar vidas. Sua história com a Polícia Militar do Rio de Janeiro não só conquistou corações na corporação, mas também nas redes sociais.

Confira o vídeo da promoção do vira-lata Caramelo a Sargento Oliveira: