Vitória lança edital para Processo Seletivo na área de educação física

A Prefeitura de Vitória lançou um novo edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais na área de educação física. O documento foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (2).

Os interessados em concorrer às vagas podem se inscrever a partir desta quarta-feira (3), até o próximo dia 12 de julho, por meio do endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, onde o candidato deve realizar o login e preencher a Ficha de Inscrição Online. No momento da inscrição, o candidato deverá preencher os campos conforme orientações disponíveis no site e o disposto no Edital.

APMV não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica em equipamentos utilizados pelo candidato, bem como falhas de comunicação ou congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados.

O processo seletivo simplificado terá validade de 18 (dezoito) meses, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, a critério do Município.