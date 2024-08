23º Trilhão de Muniz Freire promete agitar a cidade neste fim de semana

O 23º Trilhão de Muniz Freire, na região do Caparaó, acontece neste final de semana, no espaço de eventos Carretão Show, na sede do município.

O evento promete ser recheado de música e muita adrenalina. No sábado (3), a partir das 22 horas, terá show de forró e no domingo (4), às 7h30, será servido o café da manhã. A saída para a trilha será às 9 horas, com almoço servido às 12 horas, logo após terá mais um sensacional show musical.

A trilha irá percorrer diversas regiões rurais do município, em um trajeto de 55 km, passando por cachoeiras, picos e vales. Os organizadores esperam cerca de 600 trilheiros.

O evento tem a presença confirmada de grandes nomes do esporte radical, como: Tiago 21, Juliano Gava 49, Thiago Paulúcio, Chavim o Roia e Pretinho Nunes.

A inscrição por piloto é apenas R$ 70,00. Acompanhantes R$ 30,00. Camisetas serão entregues para os 100 primeiros inscritos. Informações: Xandy – (28) 99917-9777 / (28) 99904-0114 ou (28) 99979-6299. A realização do encontro é do Moto Club Muniz Freire.

Vídeo: Moto Club Muniz Freire