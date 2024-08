Capixabas conquistam medalhas na Copa das Federações de tênis

Mais medalhas e bons desempenhos para o tênis capixaba. No último mês de julho, vários tenistas do Clube AEST, de Manguinhos, na Serra, participaram com destaque da Copa das Federações de tênis, que aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais.

Leia também: Vôlei de praia: Brasileiro Interclubes acontece neste domingo (4) no ES

Na categoria 16 anos masculino B, tivemos quatro integrantes representando o ES, sendo Lorenzo Zappf, da AEST, um grande destaque, onde sua participação em simples e duplas foi decisiva para obterem a medalha de bronze.

Outra participação de destaque da Seleção Capixaba de tênis foi o resultado da equipe de 14 anos feminina na categoria B, que alcançou a medalha de prata, com três integrantes, sendo Julia Castro, da AEST, uma delas.

E os demais atletas da AEST na disputa da competição nacional foram: Bruna Castro (12 anos feminino B); Vitor Talhate (14 anos masculino B); Maria Eduarda Zapff (18 anos feminino B); e Isadora Neto (18 anos feminino B).

Copa das Federações de tênis

A Copa das Federações de tênis 2024 contou com a participação de 404 atletas de 19 federações, que representaram 18 estados e o Distrito Federal. Neste torneio, os jovens competem em equipes, mostrando que o tênis não é apenas um esporte individual, mas também coletivo.

Além disso, a competição contribui para o crescimento do tênis em cada região e oferece uma oportunidade para os tenistas se destacarem e pontuarem no ranking nacional. É uma experiência valiosa para os jovens atletas, promovendo valores como dedicação e superação.

O Clube AEST destaca a importância do treinamento e desenvolvimento contínuo dos jovens talentos, e reforça seu compromisso em apoiar e promover o tênis juvenil no Espírito Santo.