5 ferramentas gratuitas para te ajudar no dia a dia

Se você precisa testar a velocidade da sua internet, rastrear uma encomenda ou escolher uma maquininha de cartão para o seu negócio, essas dicas vão te ajudar muito e o melhor são todas gratuitas e seguras. Talvez você não perceba, mas estamos sempre rodeados de ferramentas, recursos e aplicativos desenvolvidos para facilitar nossas vidas, aplicativos de passagens aéreas, comparadores de preços, sites de reclamações, sites para verificar golpes e até aplicativos de mensagens como o WhatsApp que usamos todos os dias.

Pesquisamos e encontramos 5 ferramentas brasileiras que são gratuitas e podem te ajudar no seu dia a dia. Afinal, quem nunca se desesperou esperando uma encomenda e não sabia onde ela estava? Ou ficou horas tentando entender por que a internet estava tão lenta? Essas situações, comuns no dia a dia, podem ser facilmente resolvidas com a ajuda de ferramentas online.

Você já conhece alguma dessas ferramentas? Conta pra gente! E quais outras soluções que fazem parte do seu dia a dia e você poderia compartilhar conosco?



Rastreamento Correios: crie links de rastreamento para objetos dos Correios e envie-os gratuitamente para os clientes do seu e-commerce, loja do Instagram ou WhatsApp. A ferramenta também possibilita o rastreamento simples e rápido de objetos dos Correios, sem solicitar captcha. Além disso, permite criar uma lista com diversos códigos de rastreamento para que o usuário possa acompanhar todos de uma única vez.

Maquininha de Cartão: compare taxas, recursos, equipamentos, prazos de recebimento e diversos outros fatores para escolher a melhor maquininha de cartão para o seu negócio, baseado no perfil e características da sua empresa. Afinal, qual a melhor maquininha de cartão: Ton, Moderninha, Mercado Pago, Infinity Pay, Cielo ou outra?

Teste de velocidade: descubra a velocidade real da internet da sua casa, escritório ou Smartphone 4G/5G (Vivo, Tim, Claro, Oi). O Velocidades.com.br é um site alternativo aos famosos testadores de velocidade da internet: Speed Test e Fast.com, porém entrega informações reais e precisas sobre velocidade de download, upload, latência e outras informações.

Gerador de CEP: Criado pelo site Qual CEP, o gerador de CEP ajuda quem precisa gerar CEPs válidos para realizar testes, calcular custos de envio ou estimar prazos de entrega. A ferramenta é gratuita e permite gerar CEPs válidos e reais de todo o Brasil, tanto de forma aleatória quanto de forma específica, filtrando por cidade, estado ou tipo específico de CEP. Ao solicitar a geração de um CEP, o sistema escolhe um código aleatoriamente da base de CEPs dos Correios. Esse recurso é muito utilizado por desenvolvedores que precisam realizar testes em sistemas.

Aplicativo Rastreamento (Android – Play Store): se você é apaixonado por realizar compras em sites internacionais como Shein, Shopee e Aliexpress você vai adorar o aplicativo de rastreio do Site Rastreio, que além de ser prático e não solicitar captcha, ainda possui integração com os serviços de logística chineses, atualizando todas as informações de forma mais rápida que o próprio Correios do Brasil. Faça o teste.