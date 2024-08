7 Dicas de Segurança para Proteger suas Finanças no Mundo Digital

A era digital revolucionou a forma como administramos nossas finanças. Desde o rastreamento de despesas até a realização de investimentos e transferências de fundos, as plataformas digitais tornaram as tarefas financeiras mais convenientes e acessíveis do que nunca. Você pode negociar ações, configurar SIPs e fazer pagamentos com UPI, tudo com apenas alguns cliques no conforto da sua casa.

No entanto, essa conveniência vem com seu próprio conjunto de riscos, como fraude cibernética, ataques de phishing, hacking e malware. Notícias de novos golpes podem deixá-lo ansioso sobre a segurança do seu dinheiro arduamente ganho. Mas não se preocupe! Proteger suas finanças no mundo digital é uma tarefa bastante viável, mesmo para uma pessoa sem acesso a tecnologias de segurança complexas e caras.

7 dicas de segurança para proteger suas finanças

1. Monitore seu cartão regularmente

Ficar de olho em seu relatório de crédito ajuda a identificar atividades não autorizadas rapidamente. Você pode obter um relatório de crédito gratuito anualmente da Equifax, Experian e TransUnion. Além disso, os serviços de monitoramento de crédito podem notificá-lo sobre quaisquer atividades suspeitas relacionadas ao seu crédito.

2. Use Medidas de Segurança de Autorização

Sua senha é sua primeira linha de defesa contra fraudes cibernéticas. No entanto, muitas pessoas usam senhas fáceis de adivinhar, como nomes ou aniversários, ou reutilizam a mesma senha para várias contas. Isso o torna vulnerável a hackers.

Para criar uma senha forte, use uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Quanto maior a senha, mais difícil será quebrá-la.

Com várias contas para gerenciar, lembrar de senhas diferentes pode ser desafiador. Evite anotá-las, especialmente aquelas relacionadas a finanças. Em vez disso, use um gerenciador de senhas confiável e atualize suas senhas regularmente.

Para maior segurança, habilite a autenticação de dois fatores (2FA) em suas contas. Isso requer um OTP adicional enviado para seu celular ou e-mail sempre que você fizer login, fornecendo uma camada extra de proteção. Nunca compartilhe seu OTP com ninguém.

3. Proteja sua conexão

Quando você se conecta a sites normais, sua conexão permanece insegura. Por exemplo, os administradores de uma rede Wi-Fi pública podem interceptar os seus dados e depois utilizá-los para aceder à sua conta bancária ou realizar transações online. Uma forma alternativa es descargar VPN en Android e proteger sua conexão. Quando você tem uma VPN para Android ativa, todo o tráfego é criptografado usando AES-256, que é quase impossível de quebrar. Em geral, recomendamos o uso de aplicativos VPN em todos os dispositivos a partir dos quais você se conecta à Internet, especialmente ao realizar transações financeiras.

4. Cuidado com Phishing

O elo mais fraco na segurança cibernética é frequentemente o elemento humano, e o phishing explora exatamente essa vulnerabilidade. Phishing é um ataque em que criminosos enganam pessoas para que revelem informações sensíveis, como senhas bancárias, dados de cartões de crédito ou OTPs. Eles tentam “pescar” essas informações por meio de chamadas telefônicas, mensagens de texto, emails e mensagens no WhatsApp. Por exemplo, você pode receber um email ou mensagem do seu banco pedindo dados importantes para verificação de conta.

Outra forma comum é alguém te contatar no WhatsApp dizendo que você ganhou um prêmio e precisa fornecer seus dados bancários para recebê-lo. Existem várias maneiras desses fraudadores tentarem roubar seu dinheiro. Muitas vezes, há links nas mensagens onde você deve inserir seus dados. Lembre-se que até abrir esses links pode ser perigoso, pois podem instalar malware em seu dispositivo. Evite sempre clicar em links ou anexos suspeitos.

A melhor maneira de prevenir ataques de phishing é exercer cautela e ceticismo ao receber mensagens não solicitadas. Verifique a autenticidade da comunicação entrando em contato diretamente com seu banco ou organização financeira através do site ou telefone oficial.

5. Verifique anexos de e-mail

Não é uma boa ideia clicar em anexos de e-mails, links ou softwares de fontes gratuitas desconhecidas. Isso inclui mensagens em redes sociais, mesmo que pareçam vir de um amigo. Instale pelo menos o cliente VPN para iOS antes de abrir esses arquivos, pois ele pode filtrar códigos maliciosos. Mas é melhor não arriscar e ignorar tais documentos ou verificar sua legalidade. Ao fazer isso, você pode expor seu computador (e as informações nele) a fraudes e roubos online.

6. Eduque-se

Quanto mais você souber sobre ameaças à cibersegurança, mais confiante se sentirá ao navegar no mundo online e proteger suas informações sensíveis. Você está dando esse passo ao ler este blog! Pessoas mais experientes em tecnologia tendem a ser mais confiantes exatamente porque estão mais informadas.

Aprenda sobre as ameaças cibernéticas mais recentes e técnicas de prevenção. Informe-se sobre golpes e fraudes comuns lendo as notícias. Pode ser que sinta ansiedade ao ler tais histórias, e está tudo bem. É importante tirar lições dessas experiências e usar esse conhecimento para fortalecer sua consciência e defesas de cibersegurança. Isso ajuda a identificar rapidamente uma ameaça para evitá-la. Resumindo, quanto mais você souber, menos terá medo e, assim, estará melhor preparado para navegar no mundo digital com confiança e segurança.

7. Mantenha sua tecnologia atualizada

Atualize o sistema operacional do seu computador, seu navegador de internet e os softwares dos seus dispositivos móveis. Atualizações geralmente incluem os patches de segurança mais recentes. Use também softwares antivírus e anti espionagem, que ajudam a encontrar e remover programas maliciosos do seu computador.

Conclusão

O mundo digital evolui rapidamente. Enquanto ganhamos métodos cada vez mais convenientes para gerenciar nossas finanças, também nos deparamos com mais ameaças cibernéticas. Senhas fortes, 2FA, monitoramento regular de contas, atualização de softwares e o uso de redes e dispositivos seguros são medidas cruciais para nos protegermos. No entanto, o que realmente faz a diferença na proteção de nossas finanças na era digital é estar informado e vigilante. Conhecer golpes e ataques de phishing nos ajuda a reconhecer e evitar ameaças, além de nos tornar mais confiantes na gestão de nossas finanças.