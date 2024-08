Abertura de mercado na Indonésia para exportação de erva-mate

Com esta nova autorização, o agronegócio brasileiro alcança sua 100ª abertura de mercado no ano, totalizando 178 aberturas em 58 destinos desde o início de 2023.

A Indonésia autorizou o governo brasileiro a exportar erva-mate do Brasil para aquele país. Trata-se de um mercado no qual os maiores produtores do Brasil são os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/abertura-de-mercado-na-indonesia-para-exportacao-de-erva-mate/