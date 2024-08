Academia de Letras do ES comemora 103 anos com festividades

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) vai celebrar o aniversário de 103 anos de fundação em grande estilo: a segunda instituição cultural mais antiga do Estado realizará uma solenidade aberta ao público no próximo dia 03 de setembro, às 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro de Vitória.

Entre as atrações da festa estão a premiação de alunos vencedores de concurso estudantil, apresentação musical e o coquetel de encerramento.

O concurso de composição escrita “Eu e o meu Futuro”, realizado pela Academia, envolveu estudantes de dois níveis do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Vitória.

A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Gerência de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, dirigida pela pedagoga Elisângela Souza. As composições estudantis foram avaliadas por uma comissão da Academia coordenada pelo acadêmico Jonas Reis e integrada também pelos acadêmicos Sérgio Aboudib, Fábio Daflon, Anaximandro Amorim e Marcos Tavares.

Os alunos vencedores receberão medalhas e certificados, e os seus textos serão publicados em breve no site da Academia: www.ael.org.br.

Canto popular

O evento contará com a apresentação musical do Grupo Vocal Acord, composto por quatro jovens talentos dos cursos de Bacharelado em Canto Popular e Licenciatura da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Formado por Alisson Xavier, Luísa Elena, Samuel Cabidelle e Leo Aranzedo, o grupo preparou um repertório especial para a ocasião, baseado na Música Popular Brasileira, como uma forma de homenagear a literatura contemplando a poesia do cancioneiro nacional. Para isso, contará com a orientação e preparação do cantor e professor de Canto Popular da Fames, Thomas Davison.

No decorrer da programação, a presidente da Academia, Ester Abreu Vieira de Oliveira, falará sobre a trajetória centenária da AEL.

“A Academia Espírito-santense de Letras chega aos seus 103 anos de atividades mantendo-se fiel aos princípios basilares de sua existência, que compreendem o incentivo à cultura literária em todos os seus ramos, o apoio à criação de associações culturais literárias nos municípios do Estado, a divulgação do livro e o incentivo à criação de bibliotecas”, destaca Ester Abreu.

Camões

O evento também é alusivo aos 500 anos de nascimento do escritor português Luís de Camões, autor do poema épico “Os Lusíadas”, considerado o livro mais famoso da literatura portuguesa. Para Ester Abreu, a homenagem a Camões representa o reconhecimento da AEL à riqueza e diversidade da cultura literária portuguesa.

“Luís de Camões, poeta renascentista português, traz em si uma literatura: a portuguesa, pois, mundialmente, reconhece-se que “Os Lusíadas” envolve todo o povo lusitano. Essa é a obra máxima de Camões, síntese e sublimação da literatura portuguesa”, define a presidente da AEL.

Programação

Cerimônia comemorativa dos 103 anos da Academia Espírito-santense de Letras (AEL)

Data: 03 de setembro (terça-feira)

Horário: 19 horas

Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral – R. São Gonçalo, Centro, Vitória (ES).

Apresentação musical: Grupo Vocal Acord, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)

Entrada Gratuita

Resultado do concurso “Eu e o meu futuro”:

Nível 1 – (6° e 7° anos)

1° lugar – Sarah Vieira Cardoso, 7° ano, EMEF Ceciliano Abel de Almeida

2° lugar – Maria Victoria Lima Santos, 7° ano A V, EMEF Francisco Lacerda de Aguiar

3° lugar – Cecília Fernandes da Silva, 7°ano, EMEF Aristóbulo Barbosa Leão

Menção Honrosa – Sophia Rodrigues Motta Siqueira, 6° ano, EMEF Orlandina D’Almeida Lucas

Nível 2 – (8° e 9° anos)

1° lugar – João Victor Araújo Costa, 8° ano, EMEF Neusa Nunes Gonçalves

2° lugar – Michelly Griffo de Oliveira, 9° ano, EMEF Ceciliano Abel de Almeida

3° lugar – Gabriel da Conceição Marcelino, 9° ano, EMEF Orlandina D’Almeida Lucas

Menção Honrosa – Milena dos Santos Carreiro, 8° ano, EMEF São Vicente de Paulo

Sobre a Academia Espírito-santense de Letras:

Fundada em 04 de setembro de 1921, a AEL é a segunda entidade cultural mais antiga do Espírito Santo em atividade, só antecedida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, cinco anos mais velho.

Tem o caráter cultural e sem fins lucrativos, e a finalidade de cultuar a língua portuguesa e a cultura diversa. Contém 40 cadeiras, ocupadas por acadêmicos-escritores que nasceram ou vivem no Espírito Santo, e conta também com a participação de membros correspondentes, representantes de Estados da federação e de países diversos.