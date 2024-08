Acidente em Divino de São Lourenço deixa motorista de caminhão ferido

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de madeira na noite deste sábado (24), no interior de Divino de São Lourenço, no Caparaó, deixou o condutor do veículo ferido. O acidente ocorreu na localidade conhecida como Ponte do Salgado, na Rodovia ES 493, interior do município.

O condutor do veículo, de 31 anos, que não teve o nome revelado, informou aos militares que conseguiu sair do veículo após o acidente e, ao realizar a curva, a carga puxou e tombou fora da pista, capotando até a margem do Rio.

O caminhão, um VW 24.280 de cor amarela, estava com as documentações em dia, sendo liberado ao proprietário para retirada por guincho do seguro. O condutor estava com a habilitação regular. Perguntado pela guarnição se havia ingerido bebida alcoólica, afirmou não ter consumido e, apesar de não apresentar sinais de embriaguez, se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O motorista sofreu apenas cortes em ambas as mãos e uma luxação na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conduziu o motorista para o Pronto Atendimento da cidade de Guaçuí, onde foi atendido e ficou sob os cuidados médicos.

