Presidente Kennedy: ex-vereador de Atílio Vivacqua morre em grave acidente

Claudio Bernardes Baptista (54 anos), ex-vereador e presidente da Câmara do município de Atílio Vivacqua, no Sul do Estado, morreu em um grave acidente na noite desta sexta-feira (23), em Presidente Kennedy.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rodovia ES 162, na localidade de São Paulinho, no município de Kennedy. Dois carros, um Celta e uma Saveiro, colidiram de frente com uma vaca que estava na via.

Claudio estava conduzindo a Saveiro que colidiu com o animal. Com a batida, o mesmo ficou preso às ferragens, sendo necessário o comparecimento do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento, porém ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no Pronto Atendimento do município.

O condutor e o passageiro do Celta sofreram ferimentos leves e aguardavam socorro sentados às margens da rodovia. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Prefeitura prestaram o socorro às vítimas.

Corpo encaminhado ao SML

O corpo do ex-vereador foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação e não há detalhes que possam ser repassados, no momento.

Nota de Pesar

A Prefeitura do Município de Atílio Vivacqua, município onde Claudio Bernardes Baptista presidiu a Câmara entre os anos de 2019 e 2020, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do ex-parlamentar.

“A Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, o Prefeito Josemar Machado Fernandes, o vice-prefeito Pedro Oliveira Sampaio e todos os servidores solidarizam-se com os familiares de Cláudio Bernardes Baptista, que, neste momento de profunda dor, expressam as mais sinceras condolências pela sua perda”, diz a nota.