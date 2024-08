Acidente provoca mudança no trânsito na BR-101, em Rio Novo do Sul

Um acidente envolvendo uma carreta provocou mudança no trânsito na madrugada desta terça-feira (13), no km 391 da BR-101, em Capim Angola, em Rio Novo do Sul.

Leia também: Homem é flagrado pilotando moto adulterada em Cachoeiro

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente foi registrado às 4h22 e envolveu uma carreta. Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista não se feriu e a pista não precisou ficar interditada. Por causa do tombamento, o fluxo de veículos seguiu pelo acostamento.