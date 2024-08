Homem é flagrado pilotando moto adulterada em Cachoeiro

Guardas municipais detiveram um motociclista, de 25 anos, após flagra-lo pilotando moto adulterada na tarde da última segunda-feira (12), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Municipal, os guardas foram acionados pelo Ciodes 190, após a central de videomonitoramento avistar a motocicleta CG 125, de cor prata, que constava no sistema adulteração de restrição de circulação.

Os guardas abordaram a moto na avenida Francisco Lacerda de Aguiar. Ao pedir a documentação do veículo, o condutor apresentou um documento do Detran-ES com a informação de venda, leilão e sucata.

No entanto, os guardas pediram os documentos pessoais, porém, o motociclista informou que não é habilitado. Eles também identificaram que o chassi da moto estava adulterado.

Sendo assim, a moto foi encaminhada ao pátio credenciado do Detran-ES. O condutor foi conduzido a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para esclarecimento dos fatos.