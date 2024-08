Acusado de matar Thieli Beneta é condenado a mais de 30 anos de prisão

Foi condenado nesta segunda-feira (12), Maycon da Silva Macedo, acusado de matar a tiros Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, no dia 23 de dezembro de 2023, no bairro Alto São José, em Atílio Vivácqua.

O julgamento teve início às 9h e terminou por volta das 16h30. Segundo o advogado de defesa da vítima, Maycon foi interrogado, mas preferiu ficar em silêncio. “Foi bem tranquilo, tudo muito bem respeitoso, não houve nenhuma interrupção. O réu preferiu ficar em silêncio durante o julgamento”, comenta.

Maycon foi condenado a 30 anos, 9 meses e 18 dias pelo crime de homicídio e mais dois anos e três meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado do acusado até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para a defesa.

Vítima foi morta na frente das três filhas pequenas

Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na tarde do dia 23 de dezembro de 2023, na frente das três vítimas, na localidade de Alto São José, em Atílio Vivácqua.

No dia, ao chegarem no local do crime, os policiais encontraram o pai da vítima, que relatou que sua filha teria sido morta pelo ex-companheiro dela. O homem relatou ainda que o crime teria sido presenciado por suas netas, filhas da vítima, que o avisaram do ocorrido.

Na época, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi necropsidado e, posteriormente, liberado aos familiares. Thieli deixa as filhas de três, quatro e seis anos, que hoje estão sob a guarda da avó materna.