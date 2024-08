Caminhoneiro morre em acidente na BR-101, em Presidente Kennedy

Um caminhoneiro de 47 anos, morreu em uma batida entre dois caminhões na noite do último sábado (10), na BR-101, em Presidente Kennedy.

De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, a ocorrência foi registrada às 21h58 no km 422, e envolveu dois caminhões. Com a força do impacto da batida, um dos caminhões ficou com a frente bastante destruída. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do outro caminhão.

Apesar de serem acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, o motorista de um dos caminhões não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. O tráfego de veículos no trecho fluiu em sistema “pare e siga”, e a pista foi totalmente liberada às 1h58.