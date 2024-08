Adolescentes são apreendidos por planejar ataque em creche de Alegre

Nesta terça-feira (13), policiais miliares apreenderam dois menores de idade, ambos com 16 anos, suspeitos de planejar um ataque em uma creche de Rive, distrito de Alegre.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 14h57, os militares foram acionados pelo Conselho Tutelar de Alegre, para averiguar uma denúncia de um adolescente que estaria prestes a cometer um ataque em uma creche, por conta de pensamentos suicidas. Aliás, o adolescente já teria pensado em um ataque no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), desde o ano passado.

Com essas informações, os policiais foram até a residência do jovem, junto ao Conselho Tutelar, onde localizaram o mesmo, acompanhado de outro menor. No local, os militares encontraram diversos itens, como: facas, machados e materiais de camuflagem.

Assim, os policiais militares encaminharam os adolescentes e todo material apreendido até a 6ª delegacia regional de Alegre, para esclarecimentos do fatos.

Veja todos os materiais apreendidos:

1 machado

13 facas

2 canivetes

4 estrelas ninjas de arremesso

1 soco inglês

4 litros de álcool

6 frascos de tinta facial

1 jaqueta camuflada

1 lanterna

2 cadeados

1 dichavador/narguilé

3 fitas silver tape

Além dos materiais, também foram apreendidos R$ 800,00 em espécie.