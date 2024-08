Com Naiara Azevedo, confira a programação da Expoagro de Alegre

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, acontece a 48ª Expoagro de Alegre, que já é tradição na cidade, sempre com shows e atrações incríveis para todos.

Leia também: Castelo FC: veja como está a preparação para a disputa do Capixabão

A edição deste ano está recheada de atrações regionais e nacionais, com destaque especial para a cantora Naiara Azevedo. Contudo, não são apenas os shows que vão agitar o evento, pois, as boiadas selecionadas já estão a caminho da arena da Expoagro de Alegre, para “levantar poeira” na 8ª etapa do Circuito de Rodeio TR, o circuito que mais cresce no Espírito Santo.

O evento será realizado no parque de exposições Geraldo Santos, no bairro Vila Reis, em Alegre. O rodeio, junto ao concurso leiteiro, abre a programação no dia 16, às 20h.

Confira a programação completa da 48ª Expoagro de Alegre:

Dia 16

Érica Carvalho, às 23h

Carlinhos Rocha, às 1h

Dj Alan Massini, às 2h30

Dia 17

Rony e Ricy, às 23h

Naiara Azevedo, às 1h

Dj Alan Massini, às 2h30

Dia 18

Tardezinha (Alan Massini/Pelé), às 15h

Equipe Adrenalina Motoshow, às 18h

Michele Freire, às 22h

Leo Lima, às 0h

Leia também: Alegre com Cristo: evento promete muita fé e adoração na cidade