Afinal, Amazônia não é um bioma que queima naturalmente?

A Amazônia bateu recordes de queimadas no primeiro semestre deste ano. Por conta do período de estiagem histórico e da antecipação da estação seca na região – atrelados ao acontecimento de fenômenos como o El Niño -, a vegetação amazônica ficou super inflamável.

Porém, mesmo com condições ambientais suscetíveis ao fogo, a umidade de nossas florestas tropicais não permitiria tantos focos de calor como os que estão sendo registrados hoje.

A fonte de ignição constante que fomenta esse cenário de emergência ainda é a ação humana personificada em condutas criminosas – com destaque ao desmatamento ilegal. Em meio às chamas, o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde das pessoas são diretamente afetados.

