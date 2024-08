Ainda sem vice, PL homologa candidatura a prefeito em Vargem Alta

O pré-candidato a prefeito Luciano Quintino teve o seu nome homologado pelo Partido Liberal (PL) para a disputa das eleições deste ano no município de Vargem Alta.

O ato ocorreu neste domingo (4), durante convenção partidária municipal no Sítio Querência. Porém, a chapa majoritária ainda aguarda a definição de um nome para compor como vice-prefeito ao lado de Quintino.

De acordo com o pré-candidato, o nome deve ser anunciado ainda essa semana. Entre os partidos que dão sustentação ao projeto do PL estão o Progressistas (PP) e o Partido Renovação Democrática (PRD), mas há uma articulação em andamento com o Republicanos e o partido dos autistas, o AGIR.

Participaram do encontro o presidente municipal do PL de Cachoeiro, deputado estadual Wellington Callegari, e lideranças políticas do Sul do Espírito Santo.