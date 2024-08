Alegre com Cristo está chegando com shows imperdíveis na cidade; confira

Alegre com Cristo está chegando! A Associação Cristã de Arte e Cultura (ACAC), vai realizar o evento nesta sexta-feira (23) e sábado (24), às 19h, com shows incríveis, muita fé, louvor e adoração.

O evento é totalmente gratuito e será realizado na rua Oscar de Almeida da Gama, atrás do INSS, em Alegre. Aliás, além dos shows, a 3ª edição contará também com praça de alimentação no local.

A 3ª edição do Alegre com Cristo vai buscar dar crescimento ao evento, contando com parceria de algumas empresas importantes, que atuam na cidade. “Temos a visão que este evento pode se tornar um marco da cultura gospel, não apenas no município de Alegre, mas em toda região do Caparaó. Apesar de ser um evento gospel, nossa visão não é apenas atrair o segmento evangélico, mas também, trazer os não evangélicos e pessoas sem religião. Nossa missão é anunciar Cristo através de música, arte e cultura. Estamos regando uma semente, que já foi plantada em nosso município. Agora, esperamos que esta semente volte a germinar e dar muitos frutos”, ressaltou pastor Jacimar, presidente da ACAC.

Sobretudo, o Alegre com Cristo vai contar com as presenças especiais de: Pr. Amaury Bertoqui, Lukão Carvalho, Jeniffer Fernandes, Julia Moulin, Felippe Boechat e Vithoria Sounds.