Vereador de Muniz Freire se envolve em acidente e é levado para o hospital

O vereador Caique Carvalho (MDB) se envolveu em um acidente na noite desta quarta-feira (21), por volta das 22 horas, na localidade conhecida como “Morro do Chuchu”, na Rodovia ES 181, que liga a sede de Muniz Freire ao distrito de Piaçu, onde reside.

O veículo Honda Civic, de cor prata, que o vereador conduzia, teria saído da via e batido de frente com o barranco. O parlamentar municipal foi socorrido por uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Santa Casa de Guaçuí.

Apesar do estrago causado no veículo, o condutor teve apenas escoriações leves pelo corpo. Ao portal AQUINOTICIAS.COM, o vereador disse que estava retornando da sessão da Câmara, quando dormiu ao volante e teria saído da pista. Na manhã desta quinta-feira (22), o vereador estava lucido e passava por exames médicos.