Alegre com Cristo: evento promete muita fé e adoração na cidade

Nos dias 23 e 24 de agosto, às 19h, a terceira edição do Alegre com Cristo está chegando, em um evento imperdível, com muita fé, louvor e adoração.

Está edição vai contar com um encontro de espiritualidade e cultura, com objetivo de aquecer todos os corações. O evento acontece na rua Oscar de Almeida da Gama, atrás do INSS, em Alegre, com a entrada totalmente gratuita.

Alegre com Cristo vai contar com as presenças especiais de: Pr. Amaury Bertoqui, Lukão Carvalho, Jeniffer Fernandes, Julia Moulin, Felippe Boechat e Vithoria Sounds. Sem dúvidas, uma oportunidade única de vivenciar momentos de muito louvor.

A Associação Cristã de Arte e Cultura de Alegre (ACAC), que tem a missão de transformar vidas, através de arte e cultura, é quem realiza o evento.