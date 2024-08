Ação da PRF, PM e GCM resulta na apreensão de veículo em Marataízes

Um carro foi apreendido ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizada na tarde da última quarta-feira (14), resultou na apreensão de um veículo adulterado em Marataízes.

De acordo com a PRF, após a equipe visualizar um carro Fiat/Siena Attract 1, de cor branca, os policiais rodoviários, militares e guardas municipais abordaram o veículo.

Uma mulher, que conduzia o veículo, que pegou o veículo emprestado com o namorado de sua mãe para testar, pois queria compra-lo. Nisso, a equipe ficalizou o veículo e constatou que o número do chassi estava adulterado e que o veículo havia sido furtado no dia 15 de julho de 2024, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Além disso, segundo a PRF, a condutora já havia sido em outra ocasião com outro veículo clonado. A mulher foi encaminhada pela Polícia Militar, juntamente com o veículo, até à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, para as medidas legais cabíveis.