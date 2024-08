Alegre: programação especial marca 50 anos do 3º Batalhão da PM

O 3º Batalhão da Polícia Militar (PM-ES), no município do Alegre, comemora 50 anos e para comemorar a data, os militares vão promover uma programação especial.

Nesta segunda-feira (12), haverá uma competição de tiro na sede do 3º Batalhão. Além disso, também será celebrado um Culto de Ação de Graças, às 19 horas, na Igreja Batista Renovada.

Já na terça-feira (13), a partir das 13 horas, será realizada uma palestra, com o tema “Saúde Mental”, no auditório da coorporação.

A programação do dia ainda contará com uma partida de futebol, onde, às 15 horas, será decidida a final do Campeonato de Futebol.

Ás 20 horas, a Banda de Música da PMES sobe ao palco para uma apresentação especial na Praça 6 de Janeiro, no Centro de Alegre.

Na quarta-feira (14), a programação festiva segue com o futebol dos veteranos RR e, às 10 horas, a solenidade em Comemoração aos 50 anos, na sede do 3º Batalhão.