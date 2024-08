Alemão do Forró, Barões da Pisadinha e mais na Festa de Itapemirim

O próximo feriado nacional cai em um sábado, mas isso não impedirá os brasileiros de se divertirem. E diversão é o que não falta no Sul do Espírito Santo. Entre os dias 4 a 8 de setembro, será realizada a 42ª Expoagro de Itapemirim. Aliás, a Festa de Itapemirim contará com atrações regionais e nacionais, e os shows acontecem no Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno.

Portanto, entre as atrações estão Alemão do Forró, Barrões da Pisadinha, Michele Andrade, Di Propósito, Mano Walter e Bonde Sertanejo. Contudo, para o público gospel, a Festa de Itapemirim preparou uma programação que terá a apresentação da cantora Rose Nascimento.

Leia também: Feira Gastronômica do Caparaó agita Guaçuí no fim de semana do feriado

Inclusive, não para por aí! A criançada também terá uma programação especial no evento, com atrações infantis na tarde de domingo (8).

Além disso, a Festa de Itapemirim contará ainda com rodeio, fazendinha, concurso leiteiro, concurso de marcha, produtos da agricultura familiar, tenda cultural e espaço gastronômico.

Confira a programação da Festa de Itapemirim!

Quarta-feira (4/9)

Ginásio Rennan Góes (Sede)

18h – Final da Copa dos Servidores

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

22h – Rose Nascimento (Gospel)

Quinta-feira (5/9)

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

22h30 – Douglas e Vinícius

0h – Michele Andrade

Sexta-feira – (6/7)

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

22h30 – Alemão do Forró

0h – Barões da Pisadinha

Sábado (7/9)

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

22h30 – Di Propósito

0h – Mano Walter

Domingo (8/9)

Praça Domingos José Martins

8h – Desfile Cívico Escolar – “Itapemirim 209 anos: terra de tradições e novos horizontes”.

20h – Ramon e Rafael (Católico)

Parque de Exposição Dr. Ayrton de Moreno

Atrações Infantis (tarde)

22h30 – Bonde sertanejo

0h – Karol Kailler