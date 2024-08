Anchieta celebra 445 anos de fundação nesta quinta-feira (15)

Localizada no litoral sul do Estado do Espírito Santo, a cidade de Anchieta encanta com seu cenário paisagístico e monumental. E nesta quinta-feira, 15 de agosto, é uma das datas mais importantes para o município, pois é o dia dedicado à fundação da cidade, conforme relatos históricos. Nesta data será feriado municipal de acordo com a Lei nº 986/2014.

A Prefeitura de Anchieta manterá em funcionamento os serviços essenciais, como o do Pronto Atendimento e o da Guarda Municipal. Não haverá expediente nas repartições públicas e escolas. Na sexta-feira será ponto facultativo, conforme o Decreto 6.470/2023.

História

Fundada por São José de Anchieta (padroeiro do Brasil) no dia 15 de agosto de 1579 (VIOTTI, 1980. pág. 191) na antiga aldeia de Reritiba, junto com os índios tupiquinis que aqui habitavam. Nossa Senhora da Assunção foi escolhida como padroeira da cidade.

Hoje, a cidade de Anchieta comemora sua data de fundação, 445 anos de história e cultura. A antiga aldeia de Rerigtiba tornou-se Vila Nova de Benavente, “Benevente”, e depois foi elevada a cidade de Anchieta, segundo a Ata de instalação da cidade no dia 02 de dezembro de 1887 (Ata de instalação da cidade de Anchieta. livro 134 – Anchieta antigo Benevente.), e recebeu o nome do seu fundador, o padre José de Anchieta.

A lei estadual que elevou Anchieta à categoria de cidade foi assinada em 12 de agosto de 1887, mas só chegou ao conhecimento do povo no dia 02 de dezembro do mesmo ano.

Na cidade de Anchieta, os vestígios materiais e imateriais históricos remetem à história do IV centenário de fundação. Aqui, encontramos uma herança cultural que é a prova viva da História do Brasil sendo que o passado se faz presente nesta cidade relíquia.

Datas importantes para a cidade de Anchieta:

9 de junho – Dia de São José de Anchieta. (feriado conforme Lei Municipal nº 986/2014)

12 de agosto – Data de assinatura da lei que eleva a Vila de Benevente à cidade, no ano de 1887 (Lei nº 6, de 12/08/1887).

15 de agosto – Fundação de Anchieta, com base no início da contrução da igreja, hoje Santuário Nacional de Anchieta – 15 de agosto de 1579. Também é dia de Nossa Senhora Assunção, padroeira da cidade. (feriado conforme Lei Municipal nº 986/2014).

2 de dezembro – Em 1887, foi o dia em que a lei de elevação à cidade chegou à Vila de Benevente e foi lida na Câmara, sendo reconhecida pelos edis e pela população da época.