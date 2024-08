Anchieta oferece 25 vagas de emprego nesta sexta-feira (9)

A semana termina com boas notícias para quem está em busca de emprego. O município de Anchieta conta com 25 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (9), de acordo com o Serviço Nacional de Emprego do município (Sine Anchieta).

As oportunidades abrangem várias profissões, incluindo atendente, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, balconista de frios, entre outras. O atendimento presencial ocorre das 08h às 17h.

Para ser atendido, é obrigatório apresentar toda a documentação exigida pela vaga e cumprir os requisitos estabelecidos pelo empregador. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, e o número de encaminhamentos para cada vaga é determinado pelo empregador.

Confira a seguir:

Não esqueça de levar toda a documentação necessária, entre elas estão:

RG e CPF ou CNH

Comprovante de residência em seu nome (ou contrato de aluguel, ou comprovação de relação com o titular)

Carteira de trabalho (física ou digital)

Cartão da Família

Certificado de conclusão de cursos (caso exigidos na vaga)

Currículo atualizado com foto e destinado à vaga

Declaração de matrícula escolar

Para mais informações entre em contato:

Atendimento geral e WhatsApp: (28) 99254-7621

Exclusivo Seguro Desemprego: (28) 99278-4821

E-mail: anchieta@sine.es.gov.br

Site: anchieta.es.gov