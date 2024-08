Anvisa proíbe venda de balas da marca Dori por suspeita de salmonella

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de alguns lotes de sete produtos da marca Dori por suspeita de contaminação pela bactéria salmonella.

Fazem parte da lista lotes da bala hortelã recheada, bala bolete tutti frutti, bala hortelã mint, bala morango recheada, dori regaliz tijolo, bala lua cheia chantilly e bala yorgurt 100 morango.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira (20).

Após a decisão, a marca de balas Dori anunciou, na última quinta-feira (22), que vai recolher produtos fabricados em Rolândia (PR) no período de 21 de junho a 10 de julho de 2024.

Segundo a fabricante, os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram orientados a interromper imediatamente a venda dos seguintes produtos (dependendo do lote e da validade), distribuídos nacionalmente:

Ainda de acordo com a empresa, “o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta fabril afetada já foi concluído.”

