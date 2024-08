Ao lado de Dr. Delson, Evandro e Márcia lançam candidatura em Muniz Freire

Ao lado do ex-prefeito de Muniz Freire, Delson de Oliveira e da ex-vice-prefeita Dr. Mariana Nogueira, os partidos PDT, PSD e PRD formaram a coligação “Com Honestidade Muniz Freire Pode Mais”, e oficializaram os nomes dos candidatos a prefeito, vice e vereadores no município de Muniz Freire, no Caparaó.

O agricultor, ex-vereador entre os anos 2000 a 2004 e ex-vice-prefeito entre 2016 a 2020, Evandro Paulúcio, foi confirmado como candidato a prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, e irá concorrer às eleições que serão realizadas no dia 6 de outubro.

Leia Também: PSB e União Brasil lançam candidatos a prefeito e vice em Conceição

A candidata a vice-prefeita escolhida foi a ex-primeira dama do município, Márcia Regina Fonseca de Oliveira, filiada ao PSD. A professora é casada com Dr. Delson, ex-prefeito por dois mandatos. Graduada em letras (português/inglês) e pós-graduada em linguagem, Márcia também é psicóloga e já exerceu a função de presidente da Casa Lar e diretora do departamento de Assistência Social.

Além dos postulantes aos cargos de majoritária, foram definidos os candidatos pelas proporcionais. A assembleia reuniu diversas lideranças políticas do município e ocorreu em uma casa de shows da cidade, na noite desta quarta-feira (31).