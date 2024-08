PSB e União Brasil lançam candidatos a prefeito e vice em Conceição

Em clima de festa, os partidos PSB, MDB, PDT, Rede e União Brasil bateram o martelo e oficializaram o ex-vereador Válber Vargas Valbinho (PSB), como candidato a prefeito em Conceição do Castelo.

Seu candidato a vice-prefeito, também escolhido em convenção, é o atual presidente da Câmara de Vereadores do município, Roberto Pessin Desteffani (Robson), filiado ao União Brasil.

Estiveram presentes na assembleia o deputado estadual José Esmeraldo (PDT), a secretária de estado de Assistência Social, Cíntia Grilo, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini e outros membros da executiva estadual dos socialistas.

Além disso, populares, candidatos a vereadores e líderes partidários municipais marcaram presença na convenção.

