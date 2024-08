Aos 15 anos, atacante de Presidente Kennedy treina com profissionais do Flu

Nascido em Presidente Kennedy, o atacante Sonny Anderson de Souza Barreto, de 15 anos, participou de um treino junto ao elenco profissional do Fluminense, neste sábado (24). Foi a primeira vez que a joia tricolor participou de um treino com os profissionais.

O jovem atleta nasceu em 28 de outubro de 2008 e, descobriu suas habilidades futebolísticas na escolinha do Fluminense, em Cachoeiro de Itapemirim, onde sempre teve um grande destaque.

Sobretudo, aos 15 anos, Sonny já conta com importantes conquistas dentro das quatro linhas. Aliás, o jogador capixaba ajudou sua equipe a conquistar importantes títulos, como o Campeonato Estadual Sub-15 e o Gama Paraguai Cup. Já na categoria Sub-16, em 2024, o jovem atleta conquistou a Amazon Cup e a Copa Olaria.

A inclusão do atacante no treino deste sábado (24), não anima apenas os moradores de Presidente Kennedy, mas sim, todos os capixabas, que enxergam um futuro promissor no atleta talentoso e muito dedicado.

Agora, a expectativa é que Sonny possa ter a oportunidade de jogar uma partida oficial. Para assim, alavancar cada vez mais sua carreira, que começou em Presidente Kennedy.

Fonte: Kennedy em Dia