Porto Vitória supera Vitória e conquista a Copa Espírito Santo 2024

Numa partida emocionante e decidida em sua reta final, a equipe do Porto Vitória superou o Vitória e conquistou o título da Copa Espírito Santo 2024. A partida decisiva aconteceu na tarde deste sábado (24), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Leia também: Michael marca e Flamengo volta a vencer no Brasileirão diante do Bragantino

O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Patrick, aos 27 minutos do 2º tempo. Hítalo Sena invadiu a área e cruzou rasteiro para o artilheiro escorar para o gol e comemorar com a galera.

Sobretudo, este foi o primeiro título do Porto Vitória no futebol profissional e coroa uma ascensão meteórica da equipe serrana após o acesso para a Série A do Capixabão. Em 2023, o Verdão já havia sido semifinalista do Capixabão e da mesma Copa ES. Situação esta que se repetiu neste ano, no Estadual.

Agora campeão da Copa Espírito Santo, o Porto Vitória garantiu a segunda vaga do Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 e irá representar o futebol capixaba na quarta divisão nacional ao lado do Rio Branco. Já o Vitória, com o vice-campeonato, ficou com a vaga na Copa Verde do ano que vem.