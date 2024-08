Apiacá: Diego do Betinho é confirmado como candidato a prefeito

Em clima de muita festa, ocorreu no último sábado (3), a convenção partidária dos partidos PSD e Progressistas, no município de Apiacá, no Caparaó Capixaba.

A assembleia majoritária, confirmou o vereador Diego Pedrosa de Souza (PSD), mais conhecido como Diego do Betinho, como candidato a prefeito.

Seu candidato a vice-prefeito homologado foi o empresário e produtor rural, Marlon da Cinderela, filiado ao Progressistas.

Ao lado dos candidatos Diego do Betinho e Marlon da Cinderela, os candidatos a vereadores das referidas siglas foram apresentados ao público presente, composto por correligionários e autoridades políticas locais e regionais.

Foto: Reprodução | Redes Sociais