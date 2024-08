Convenção do Podemos oficializa Thiago Bernardo à Prefeitura de Jerônimo

No último sábado (3), o Podemos de Jerônimo Monteiro realizou a convenção para oficializar a candidatura do vereador e professor Thiago Bernardo a prefeito do município.

O evento, que aconteceu às 18h no Espaço Arina Rezende, no centro da cidade, contou com a presença de diversas lideranças políticas e uma animada participação popular.

Leia Também: Romário Vieira e Zé Ramos lançam candidatura a prefeito e vice em Iúna

Ao lado de Thiago Bernardo, foi oficializada a candidatura de Marianna Abdalla Prata Guimarães, engenheira do Incaper e representante do União Brasil, como vice-prefeita.

A convenção foi marcada pela presença do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil) e do ex-prefeito de Jerônimo Monteiro, Sebastião Fossi, conhecido como Batok (MDB). Ambos expressaram seu apoio à candidatura de Thiago e Marianna, ressaltando a importância de uma administração comprometida com o progresso e a inovação.

Em seu discurso, Thiago Bernardo enfatizou a necessidade de uma renovação política no município, destacando a importância de eleger pessoas tecnicamente qualificadas para os cargos públicos.

“Nosso objetivo é trazer uma nova perspectiva para a administração de Jerônimo Monteiro, com foco em projetos que realmente façam a diferença na vida da população”, afirmou o candidato.