Após anunciar dois vices, PL homologa novo nome em Cachoeiro

O Partido Liberal (PL) em Cachoeiro de Itapemirim oficializou, neste sábado (3), o nome do líder religioso Carlos Magno como o pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo vreador e pré-candidato a prefeito Léo Camargo.

A homologação da chapa “puro-sangue” ocorreu durante convenção realizada na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI). O evento foi liderado pelo presidente municipal do PL, deputado estadual Wellington Callegari.

Dias antes, a sigla havia anunciado os nomes do ex-bancário e empresário Rodolfo Sabino. Também houve uma confirmação do nome do Coronel Fabrício, que descartou o convite para concorrer na chapa proporcional como pré-candidato a vereador.

Carlos Magno, mais conhecido como “Guiguinho da Presbiteriana”, lidera as igrejas Presbiteriana na Capital Secreta do Mundo.

De acordo com a diretoria executiva municipal, cerca de 500 pessoas compareceram ao evento, que também homologou os nomes dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras que disputarão as eleições em outubro deste ano.