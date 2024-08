Após cinco dias, incêndio no Parque Mata das Flores é controlado

Após cinco dias, o incêndio que atingiu o Parque Estadual Mata das Flores, no município de Castelo, desde a noite do último domingo (18), está totalmente controlado. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande (PSB), na tarde desta quinta-feira (22).

“O incêndio no Parque Mata das Flores foi controlado. Mais de 100 hectares foram queimados, afetando o parque e a zona de amortecimento. Após cinco dias de intenso combate, agora estamos mapeando os impactos e investigando as causas. Continuamos comprometidos em proteger nosso patrimônio ecológico”, publicou em suas redes sociais.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), trabalharam de forma ininterrupta desde o domingo (18), e na manhã de terça-feira (20), intensificaram as ações em duas frentes simultâneas para conter o fogo.

Além disso, o Corpo de Bombeiros e o IEMA instalaram um Posto de Comando no local, garantindo uma resposta rápida e organizada diante da situação crítica. As causas do incêndio no parque ainda estão sendo investigadas.