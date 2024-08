VÍDEO | Notaer ajuda controlar incêndio no Parque Mata das Flores em Castelo

O Helicóptero do Núcleo de Transportes Aéreo (Noater) está ajudando a controlar um incêndio de grande proporção que atinge o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, desde a noite do último domingo (18).

No vídeo feito por um morador mostra o helicóptero do Notaer sobrevoando a área do Parque Estadual. Além deles, equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e a Defesa Civil de Castelo estão no local controlando as chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as condições climáticas, caracterizadas por altas temperaturas, seca e ventos fortes, têm contribuído para a rápida propagação das chamas.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias