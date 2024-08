Após denúncia anônima, Polícia Ambiental flagra crime ambiental no Caparaó

Após denúncia anônima, Polícia Militar Ambiental, em ação conjunta com IDAF de Alegre, realizou a autuação entre os dias 19 e 29 de agosto de duas pessoas, suspeitas de crime de queimadas em remanescentes florestais, no interior da cidade de Alegre, no Caparaó, na localidade conhecida como “Segredo”.

A prática de queimada realizada por esses infratores atingiu uma área de 48 mil m², superior à área de quatro campos de futebol. Destruindo, ainda, 6.100 m² de vegetação nativa da Mata Atlântica em área de Reserva Legal.

Segundo informado pela 4ª CIA do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, foram aplicadas três multas totalizando R$ 10.943,72 e os infratores ainda responderam criminalmente pelo fato. A Polícia Ambiental adverte que estamos em período proibitivo do uso de fogo em todo o Estado do Espírito Santo, devido ao período de seca.

As queimadas irregulares, além de causarem danos à flora e à fauna, diminuem a qualidade do ar que respiramos e contribuem para o aquecimento global ao lançar carbono na atmosfera. Denúncias sobre qualquer crime podem ser realizadas de forma anônima através do Disque Denúncia pelo número 181 ou pelo sítio eletrônico disquedenuncia181.es.gov.br.

Foto: Divulgação | PMA