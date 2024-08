Operação combate organização criminosa no Espírito Santo; confira

Na manhã desta quinta-feira (29), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) com a colaboração da FICCO/UDI deflagrou a segunda fase da Operação Mosaico, com o objetivo de avançar na desarticulação de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

Nesta fase, as seguintes medidas foram autorizadas pela 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES:

Um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva

Duas medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública, aplicadas a um Policial Civil e a um Policial Penal

Sequestro de bens imóveis, avaliados em mais de R$ 1 milhão, adquiridos por meio de atividades criminosas em diversos estados, incluindo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais

Busca e apreensão de dois veículos oriundos de lavagem de dinheiro, com valor estimado em R$ 160 mil

Além de continuar desmantelando as bases da organização criminosa através da aplicação de restrições de liberdade e outras medidas cautelares, a FICCO/ES prossegue com ações que visam asfixiar financeiramente o grupo, comprometendo sua capacidade operacional e desarticulando sua estrutura de poder.

Na primeira fase, o grupo foi descapitalizado por meio de bloqueio de contas na ordem de R$ 184.530.775,47 (cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), sequestro de 9 (nove) imóveis, 21 (vinte e um) veículos e 3 (três) motos aquáticas.

Além de nova perda patrimonial, os criminosos perdem suas funções públicas e serão responsabilizados criminalmente pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas e armas.

FICCO/ES

As ações policiais desencadeadas na FICCO são produto de cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

A FICCO/ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.