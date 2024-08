Artesãs de Itapemirim protagonizam documentário

Um grupo de mulheres artesãs da comunidade de Santo Amaro, em Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, teve sua arte ganhando as telas com a produção do documentário: “Tramas da Taboa: Narrativas Femininas no Artesanato”. O vídeo, disponível no YouTube, conta com o apoio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

No Estado, há diversos produtos do artesanato para fins de decoração ou utilidades, provenientes de matérias-primas variadas, desde materiais da atividade pesqueira, bambu e argila, até as fibras naturais, como milho, palha de café. E a taboa, planta de nome científico Typha domingensis, é a matéria-prima principal que acompanha as artesãs, atravessando gerações.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/artesas-de-itapemirim-protagonizam-documentario/