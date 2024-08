Ronnie Silveira apresenta documentário em Cachoeiro; confira

Ronnie Silveira, natural de Vargem Alta, é músico, instrumentista, cantor e compositor, e agora, aos 30 anos, o artista completa 17 anos de carreira como artista independente, tendo atuado em diversos projetos e colaborações. Sobretudo, antes de lançar seu novo episódio, com previsão para setembro deste ano, Ronnie apresenta “Tão Alto – O Documentário”.

Leia também: Grupo pede ajuda para participar do Festival Nacional de Teatro em Guaçuí

“Tão Alto – O Documentário” registra os bastidores de produção da Live Session do episódio “Tão Alto”, de Ronnie Silvera. O episódio, lançado em julho deste ano, encerra o ciclo deste trabalho, para chegada de um novo episódio.

O documentário tem o intuito de apresentar para as pessoa como são os bastidores de uma produção audiovisual. Quem são os profissionais que atuam neste meio? O que fazem? Como fazem? “Tão Alto – O Documentário”, responde todas essas perguntas. Assim, o projeto pretende mostrar além do que as pessoas estão acostumadas a ver.

O documentário já foi exibido em Vitória e Vargem Alta e, a próxima exibição será em Cachoeiro de Itapemirim, na Casa Carmô, nesta sexta-feira (2), às 19h30.

O projeto é realizado com recursos do Edital de Fomento à Execução de Ações Culturais de Audiovisual (Lei Paulo Gustavo de Vargem Alta).

Ficha Técnica:

Direção Geral – TacianoMDK

Direção de Fotografia – Edu Donna

Direção de Arte – Gabriele Nalli

Roteiro – Philipe Fassarella

Figurino – Nath Stinghel

Câmeras e Bastidores – Ana Carol Luz

Direção de Áudio – Renan Silveira

Técnico de Áudio – Edivando Cereza

Bateria – Matheus Mesquita

Baixo – Marcos Tadeu

Teclados – Claudemir Xavier

Guitarra – Renan Silveira