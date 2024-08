Astrônoma da UFRJ conversa com alunos de Cachoeiro de Itapemirim

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Fraternidade e Luz, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, promoveu, no dia 08 de agosto, uma roda de conversa para discutir astronomia. O encontro teve como objetivo principal promover o conhecimento, além de estimular a curiosidade científica e a reflexão sobre temas complexos, como a teoria da relatividade e a possibilidade de vida extraterrestre.

O evento, realizado no formato híbrido, com o auxílio da plataforma Google Meet, permitiu que os estudantes pudessem conversar com a astrônoma do Observatório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Yanna Carolina Martins da Silva. Durante a fala dela, a cientista compartilhou a trajetória acadêmica, relatando os desafios e conquistas até alcançar a atual posição.

A ação fez parte das atividades da disciplina eletiva Astronomia e Linguagem, que, além da roda de conversa, realiza periodicamente diversas atividades, a fim de promover o debate sobre artigos científicos que abordam temas, como buracos negros e supernovas, bem como pesquisas e experimentos no laboratório da escola, onde os estudantes podem explorar tópicos, como matéria escura e planetas gasosos, utilizando simuladores on-line da Nasa.

Além da abordagem científica, a disciplina também trabalha as habilidades da Língua Portuguesa, incentivando a análise crítica de textos científicos e a reflexão sobre a construção discursiva desses materiais. “Essa interdisciplinaridade reforça o entendimento dos alunos sobre a importância da Astronomia não apenas como uma ciência, mas como uma linguagem capaz de transformar nossa visão do universo”, destacou a professora Nayara Scarlet da Silva.

A estudante Alice Costa Brunhara frisou a importância de mulheres desempenhando o papel de chefia. “A comunicação dela é muito clara, e sua profissão é muito interessante e motivadora. Ela é uma inspiração para nós, meninas de escolas públicas”, disse a aluna.