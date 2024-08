Moradores de Muniz Freire revitalizam escadaria da cidade

No último sábado (17), moradores de todas as idades colaboraram como o Projeto “Cores de Piaçu”, para realizar a pintura da escadaria Ivandro de Souza, em Piaçu, Muniz Freire.

Leia também: Anchieta Beach Soccer: conheça mais sobre as semifinalistas do Estadual

A pintura da escadaria de Muniz Freire foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, pelo edital de chamamento público n° 004/2024 – Artes Integradas. O projeto tem como objetivo principal a resignação do espaço público, valorizando o lugar e as pessoas.

Foto: Divulgação

Antes de ser revitalizada, especificamente no dia 10 de agosto, a produtora cultural Sheila Mota, realizou a lavagem da escada com uma lavadora de alta pressão. “Antes da pintura estive duas vezes no local. A primeira para conversar com alguns moradores, para saber se eles aceitavam a ideia. Depois, para analisar como seria feiro”, ressaltou Sheila.

Segundo a produtora cultural, cerca de 30 pessoas se envolveram no trabalho, com todos ajudando, e quem não conseguiu colocar a mão no trabalho pesado, ajudou de outras formas, como por exemplo: emprestando materiais ou servindo bebidas.

“Eu considero a interação dos moradores, o ponto alto do projeto. É bonito ver como eles curtem o trabalho”, finalizou Sheila.

Leia também: Vídeo mostra o momento em que moto atropela idosa em Cachoeiro