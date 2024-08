Athletico-PR vence Red Bull Bragantino e abre vantagem na Copa do Brasil

O Athletico-PR fez jus ao fator casa para abrir vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil em busca da classificação. Nesta quarta-feira, o time paranaense recebeu e venceu o Red Bull Bragantino, pelo placar de 2 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba. Zapelli e Christian, ambos no primeiro tempo, marcaram o gol do duelo dos dois times que são “velhos conhecidos” já que decidiram até uma final de Copa Sul-Americana em 2021.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, desta vez no interior de São Paulo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Athletico-PR poderá perder por até um gol de diferença que assim mesmo estará classificado. O Red Bull Bragantino só avança de forma direta se vencer por três gols de diferença. Se for por dois, a decisão da vaga irá para os pênaltis.

Leia também: Olimpíadas: por que as ginastas são baixas? Entenda o motivo

O primeiro tempo foi para lá de movimentado na Ligga Arena, com os dois times fazendo pressão e criando boas oportunidades nos primeiros minutos. Mas, foi o Athletico-PR que conseguiu abrir vantagem. Aos 20 minutos, Cuello avançou pela direita e cruzou na medida para Zapelli, que completou de peito para o fundo da rede.

Pouco depois, o Athletico-PR fez o segundo gol. Aos 27, em mais uma bola alçada na área, Esquivel cruzou e Christian completou de cabeça. O Red Bull Bragantino tentou reagir, mas viu os donos da casa quase marcarem mais um antes do final do primeiro tempo.

Athletico-PR e Red Bull Bragantino

Aos 44 minutos, depois de mais um cruzamento na área, Nathan Mendes empurrou Mastrini dentro da área e após analisar as imagens do VAR, o árbitro marcou pênalti. Mastriani, porém, foi para a cobrança e acabou escorregando. Ele tocou com os dois pés na bola, que até entrou, mas o gol foi invalidado. Por isso, o duelo foi para o intervalo com o placar de 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, a intensidade da partida caiu bastante. Mas, mesmo assim, o Red Bull Bragantino fez de tudo para pelo menos descontar. Aos oito minutos, Lucas Evangelista bateu cruzado e Léo Linck fez grande defesa. A resposta do Athletico-PR veio aos 18 com um chute rasteiro de Cuello que saiu tirando tinta da trave.

Nos minutos finais, o Red Bull Bragantino continuou em cima, mas não conseguiu fazer o gol de honra. Aos 39, Jhon Jhon pegou um rebote, mas acabou chutando por cima de Gabriel, mesmo de frente para o gol. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória por 2 a 0 do Athletico-PR.

Estadao Conteudo